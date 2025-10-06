फांसी के फंदे पर लटकी मिली छात्रा, दीवार पर लिखा था- सब मरोगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी। जिले के मैथिली बालिका छात्रावास क्रमांक एक में 11वीं की छात्रा का शव खिड़की से लटका मिला है। घटना रविवार शाम लगभग 7 बजे की है। छात्रा का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। कमरे की दीवार पर लिखे धमकी भरे संदेश ने पूरे मामले को और भी संदेहास्पद बना दिया है। मृतका की पहचान कल्पना जायसवाल पिता राम कृपाल जायसवाल निवासी ग्राम पैगम्मा थाना बहरी के रूप की गई है। वह छात्रावास के एक कमरे में अपनी पांच सहेलियों के साथ रहती थी। ग्यारहवीं में एग्रीकल्चर विषय की छात्रा थी।

हत्या या आत्महत्या? बता दें कि रविवार की छुट्टी होने के कारण घटना के समय उसकी दो सहेलियां घर गई हुई थीं और दो बाजार गई थीं। जब उसकी सहेलियां बाजार से लौटीं तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस को मौके से जो तथ्य मिले हैं, वे इस मामले को उलझा रहे हैं। छात्रा का शव दुपट्टे से खिड़की से लटका हुआ मिला। अजीब बात यह है कि खिड़की की ऊंचाई केवल 4.5 फीट थी और मृतका का आधे से अधिक शरीर जमीन पर रखा हुआ था।