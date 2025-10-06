फांसी के फंदे पर लटकी मिली छात्रा, दीवार पर लिखा था- सब मरोगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी। जिले के मैथिली बालिका छात्रावास क्रमांक एक में 11वीं की छात्रा का शव खिड़की से लटका मिला है। घटना रविवार शाम लगभग 7 बजे की है। छात्रा का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। कमरे की दीवार पर लिखे धमकी भरे संदेश ने पूरे मामले को और भी संदेहास्पद बना दिया है। मृतका की पहचान कल्पना जायसवाल पिता राम कृपाल जायसवाल निवासी ग्राम पैगम्मा थाना बहरी के रूप की गई है। वह छात्रावास के एक कमरे में अपनी पांच सहेलियों के साथ रहती थी। ग्यारहवीं में एग्रीकल्चर विषय की छात्रा थी।
बता दें कि रविवार की छुट्टी होने के कारण घटना के समय उसकी दो सहेलियां घर गई हुई थीं और दो बाजार गई थीं। जब उसकी सहेलियां बाजार से लौटीं तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस को मौके से जो तथ्य मिले हैं, वे इस मामले को उलझा रहे हैं। छात्रा का शव दुपट्टे से खिड़की से लटका हुआ मिला। अजीब बात यह है कि खिड़की की ऊंचाई केवल 4.5 फीट थी और मृतका का आधे से अधिक शरीर जमीन पर रखा हुआ था।
छात्रा के साथ रह रही संतोषी सेन और हॉस्टल इंचार्ज अमृता सिंह ने बताया कि मृतका शांत स्वभाव की छात्रा थी। उसका किसी से कोई विवाद नहीं था। वहीं, मृतका के बाबा पुरुषोत्तम जायसवाल ने शव मिलने की संदिग्ध परिस्थितियों पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से शव मिला है, ऐसे में यह हत्या है या आत्महत्या, यह कहना मुश्किल है।
छात्रावास के भीतर सीसीटीवी कैमरे नीचे की ओर झुके हुए पाए गए, जिससे नीचे की कोई भी गतिविधि रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। इसके साथ ही छात्रावास के कमरे और परिसर में कोरेक्स की कई खाली शीशियां मिलीं, जो परिसर के भीतर नशीले पदार्थों की संदिग्ध मौजूदगी की ओर इशारा करती हैं।
मामले में कोतवाली थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। उन्होंने कहा जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। मामले की गहराई से छानबीन कर रही है।