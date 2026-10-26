बर्खास्त हुआ 'ढीठ' गुरुजी... सजा के बाद भी स्कूल में जमा था शिक्षिका से छेड़छाड़ का आरोपी, शिक्षा विभाग ने निकाला बाहर

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। महिला शिक्षिका से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में दोषी ठहराए गए शासकीय शिक्षक विवेक गुप्ता को शिक्षा विभाग ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। तखतपुर न्यायालय से सजा मिलने के बाद भी शिक्षक बेलमुंडी स्कूल में ड्यूटी कर रहा था।

संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर ने 23 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी कर उसे सेवा से पदच्युत कर दिया। बर्खास्तगी 26 सितंबर 2026 से प्रभावी की गई है। कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर के आदेश के अनुसार, जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। संयुक्त संचालक अश्वनी भारद्वाज ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बेलमुंडी, विकासखंड तखतपुर में पदस्थ उच्च वर्ग शिक्षक विवेक गुप्ता को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है।