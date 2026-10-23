दो महीने पहले लड़की को लेकर हुआ था विवाद, रावण दहन के बाद नाबालिग पर चूड़े और डंडे से जानलेवा हमला, 5 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम लावर में पुरानी रंजिश को लेकर पांच युवकों ने एक नाबालिग पर चूड़े और डंडे से हमला कर दिया। हमले में किशोर के सिर, गले और हाथ में चोटें आई हैं। घटना की शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर पांच आरोपित को हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार कर लिया है।

डीएसपी सुदीप सरकार ने बताया कि घटना 20 अक्टूबर की रात करीब 8:30 से नौ बजे के बीच ग्राम लावर-भोथीडीह स्थित मिडिल स्कूल परिसर की है। यहां रावण दहन के बाद भानू कैवर्त (17) और अरुण कुमार खुंटे उर्फ गुड्डू के बीच करीब दो महीने पुरानी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया।

बताया गया कि पूर्व में भानू ने अरुण और उसके साथियों को एक अज्ञात लड़की के साथ पकड़ लिया था। इसी बात को लेकर भानू ने अरुण से विवाद करते हुए कहा कि उसकी वजह से उसे पकड़ा गया था। विवाद बढ़ने पर अरुण खुंटे उर्फ गुड्डू, संजीत कारके, संजू कारके, सिद्धार्थ उर्फ चिंटू कारके और संजू उर्फ शुभम यादव ने गाली-गलौज करते हुए भानू पर हमला कर दिया।