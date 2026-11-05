छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात: 286 करोड़ की बिलासपुर-धरदेई पावर लाइन चालू, 6 जिलों को मिलेगी निर्बाध बिजली

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ की बिजली पारेषण (बड़ी हाई-वोल्टेज बिजली लाइन) व्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। 286 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 400 केवी धरदेई–बिलासपुर पूल पारेषण लाइन को गुरुवार दोपहर सफलतापूर्वक चार्ज कर चालू कर दिया गया।

करीब 50.7 किलोमीटर लंबी इस लाइन के शुरू होने से बिजली पारेषण की क्षमता में वृद्धि होगी। इसका सीधा लाभ बिलासपुर सहित मुंगेली, बेमेतरा, कवर्धा, रायपुर और भाटापारा–बलौदाबाजार क्षेत्र को मिलेगा। साथ ही आने वाले वर्षों में बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए भी अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होगी।