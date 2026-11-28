नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: बिलासपुर रेल मंडल द्वारा यात्रियों को सुगम व सुविधाजनक रेल यात्रा उपलब्ध कराने और रेलवे नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह के मार्गदर्शन में मंडल के बिलासपुर स्टेशन और ब्रजराजनगर-चांपा-बिलासपुर-भाटापारा सेक्शन में गुजरने वाली ट्रेनों में सघन जांच की गई।