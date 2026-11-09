बिलासपुर में पेंड्रारोड का पारा 14.8 डिग्री पर लुढ़का, दीपावली के बाद बदला हवा का मिजाज

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर : न्यायधानी बिलासपुर और आसपास के अंचलों में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा है। आसमान पूरी तरह साफ होने के साथ ही क्षेत्र में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। दिन के साथ-साथ अब रात का तापमान भी सामान्य से नीचे बना हुआ है।

शहर का न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पेंड्रारोड में पारा गिरकर 14.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जिससे वहां कड़ाके की सिहरन महसूस की जा रही है। वहीं, कल संपन्न हुए दीपावली पर्व के बाद बिलासपुर के वायुमंडल और हवा की गुणवत्ता में भी स्पष्ट बदलाव देखा जा रहा है।

दीपावली के बाद वायु गुणवत्ता में बदलाव, आज और कल ऐसा रहेगा मौसम वायुमंडल में धुंध और AQI में बदलाव: दीपावली की रात हुए आतिशबाजी और आतिशबाजी के धुएं के कारण हवा में हल्की धुंध (Haze) छाई हुई है। सुबह और देर शाम वातावरण में ठंडक के साथ धुएं और धूल कणों के मिलने से वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में बदलाव आया है, जिससे सांस और एलर्जी के मरीजों को हल्की सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यह भी पढ़ें- अमृत भारत योजना से बदलेगा उसलापुर स्टेशन, 24 ट्रेनों के यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत आज और कल का मौसम (9 और 10 नवंबर): आज दिन भर मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा और तेज धूप खिली रहेगी। आज रात न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की और गिरावट संभव है। वहीं कल (मंगलवार, 10 नवंबर) भी आसमान साफ रहने और सुबह-शाम गुलाबी ठंड का असर बने रहने का अनुमान है। आने वाले 3-4 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है।