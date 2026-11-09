बिलासपुर में पेंड्रारोड का पारा 14.8 डिग्री पर लुढ़का, दीपावली के बाद बदला हवा का मिजाज
बिलासपुर और पेंड्रारोड में पारा गिरने से ठंड बढ़ गई है, वहीं दीपावली के बाद वायु गुणवत्ता बदलने के बीच 18 नवंबर से चक्रवात का असर संभव है।
Publish Date: Mon, 09 Nov 2026 04:12:47 PM (IST)Updated Date: Mon, 09 Nov 2026 04:12:47 PM (IST)
HighLights
- पेंड्रारोड में पारा गिरकर 14.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा।
- दीपावली के बाद बिलासपुर की वायु गुणवत्ता में आया बदलाव।
- 18 नवंबर के आसपास बंगाल खाड़ी के चक्रवात का असर।
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर : न्यायधानी बिलासपुर और आसपास के अंचलों में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा है। आसमान पूरी तरह साफ होने के साथ ही क्षेत्र में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। दिन के साथ-साथ अब रात का तापमान भी सामान्य से नीचे बना हुआ है।
शहर का न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पेंड्रारोड में पारा गिरकर 14.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जिससे वहां कड़ाके की सिहरन महसूस की जा रही है। वहीं, कल संपन्न हुए दीपावली पर्व के बाद बिलासपुर के वायुमंडल और हवा की गुणवत्ता में भी स्पष्ट बदलाव देखा जा रहा है।
दीपावली के बाद वायु गुणवत्ता में बदलाव, आज और कल ऐसा रहेगा मौसम
वायुमंडल में धुंध और AQI में बदलाव: दीपावली की रात हुए आतिशबाजी और आतिशबाजी के धुएं के कारण हवा में हल्की धुंध (Haze) छाई हुई है। सुबह और देर शाम वातावरण में ठंडक के साथ धुएं और धूल कणों के मिलने से वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में बदलाव आया है, जिससे सांस और एलर्जी के मरीजों को हल्की सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
आज और कल का मौसम (9 और 10 नवंबर): आज दिन भर मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा और तेज धूप खिली रहेगी। आज रात न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की और गिरावट संभव है। वहीं कल (मंगलवार, 10 नवंबर) भी आसमान साफ रहने और सुबह-शाम गुलाबी ठंड का असर बने रहने का अनुमान है। आने वाले 3-4 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है।
ओस की बूंदें बनीं आकर्षण, 18 नवंबर के आसपास चक्रवात का असर
मौसम में आ रहे इस बदलाव का असर सुबह और शाम दोनों समय साफ महसूस हो रहा है। खुले मैदानों और पेड़-पौधों की पत्तियों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही हैं।
मौसम विशेषज्ञ अब्दुल सिराज खान के अनुसार, आगामी एक सप्ताह तक मौसम का मिजाज लगभग ऐसा ही बना रहेगा। फिलहाल आसमान साफ रहने से लोगों को दिन में अच्छी धूप मिलेगी। दूसरी ओर, बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवात (Cyclone) सक्रिय हो रहा है। इसके 18 नवंबर के आसपास छत्तीसगढ़ और बिलासपुर संभाग के मौसम को प्रभावित करने की संभावना जताई जा रही है।
क्यों चमकने लगी हैं ओस की बूंदें?
साफ आसमान और रात में तापमान गिरने से जमीन, घास तथा पेड़-पौधों की सतह ठंडी हो जाती है। वातावरण में मौजूद जलवाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आकर छोटी-छोटी बूंदों में बदल जाती है। इसी प्रक्रिया को 'ओस' बनना कहते हैं। सुबह सूर्य की किरणें जब इन बूंदों पर पड़ती हैं तो वे मोतियों की तरह चमकने लगती हैं।