नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: सर्दियों में घने कोहरे के कारण ट्रेनों के परिचालन में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने तकनीक का सुरक्षा कवच तैयार किया है। यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने तीनों रेल मंडलों में 3657 फाग सेफ डिवाइस उपलब्ध कराए गए हैं।

जीपीएस आधारित ये उपकरण लोको पायलटों को सिग्नल, रेलवे स्टेशन और समपार फाटकों की पूर्व सूचना देकर सतर्क करेंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का नेटवर्क मैदानी, पहाड़ी और घने जंगलों वाले क्षेत्रों से होकर गुजरता है। खोंगसरा और भनवारटंक के आसपास कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से परिचालन चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे में फाग सेफ डिवाइस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस उपकरण में जीपीएस एंटीना और पहले से फीड रेलमार्ग का डेटा होता है। इसमें स्टेशन, सिग्नल, मानवित-अमानवित समपार फाटक और न्यूट्रल सेक्शन की जानकारी दर्ज रहती है।