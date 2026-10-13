पत्नी साथ रहना चाहती थी, पति के आरोप निकले झूठे, हाईकोर्ट ने खारिज की तलाक की अपील

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पत्नी पर मानसिक क्रूरता और परित्याग का आरोप लगाकर तलाक मांगने वाले जगदलपुर निवासी संजीव गुरुवारा की अपील खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि पति अपने आरोपों को ठोस साक्ष्यों से साबित नहीं कर सका। साक्ष्यों से यह भी सामने आया कि पति स्वयं अलग रहने लगा था, जबकि पत्नी वैवाहिक संबंध बनाए रखने और साथ रहने की इच्छा जता रही थी।

न्यायमूर्ति पार्थ प्रीतम साहू और न्यायमूर्ति सुषमा सावंत की खंडपीठ ने 13 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए परिवार न्यायालय, जगदलपुर के तलाक देने से इन्कार करने के आदेश को बरकरार रखा। जगदलपुर के इंदिरा वार्ड निवासी संजीव गुरुवारा, पिता सत्यपाल गुरुवारा, की शादी पूर्णिमा खरे गुरुवारा उर्फ हेमा खरे गुरुवारा से सात जुलाई 1992 को हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। दंपती के तीन बच्चे हैं।

पत्नी ने आरोपों को नकारा पत्नी ने परिवार न्यायालय में आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उसने पति के साथ क्रूरता नहीं की और न ही उसे छोड़ा। उसका आरोप था कि पति स्वयं घर छोड़कर अलग रहने लगा था। उसने पति पर पत्नी और बच्चों के साथ हिंसक व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। पत्नी ने कहा कि वह वैवाहिक संबंध बनाए रखना चाहती है। परिवार न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर पति के आरोप साबित नहीं पाए और आठ दिसंबर 2023 को तलाक की अर्जी खारिज कर दी। इसके खिलाफ पति ने हाई कोर्ट में अपील की। बच्चों की गवाही भी पति के दावे के विपरीत हाई कोर्ट ने पाया कि पत्नी ने वैवाहिक संबंध बनाने से इनकार करने, धमकी देने और प्रताड़ित करने के आरोपों को लगातार नकारा। जिरह के दौरान उसके बयान को गलत साबित करने वाला कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आया। पति झूठी शिकायत दर्ज कराने और बच्चों को अपने खिलाफ करने के आरोप भी साबित नहीं कर सका। डिवीजन बेंच ने पति की बेटी और बेटे की गवाही का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों ने बताया था कि उनके पिता अक्सर घर आते थे और परिवार के साथ भोजन भी करते थे। बच्चों ने इस दावे का भी समर्थन नहीं किया कि माता-पिता के बीच लंबे समय से विवाद के कारण पिता वर्ष 2011 से लगातार अलग रह रहे थे।