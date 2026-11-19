नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: जिले में चोरी और धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने की तीन घटनाएं सामने आई हैं। टांडा में प्लाट से बोर का केबल चोरी हो गया, वहीं कोपरा खार में किसान के घर से जेवर और नकदी पार कर दी गई। गनियारी के सार्वजनिक भोलेनाथ मंदिर में शिवलिंग को उसके स्थान से खिसकाकर नुकसान पहुंचाने की शिकायत भी पुलिस से की गई है।

इकलेश कौशिक टांडा गांव में बिलासपुर निवासी व्यापारी शाहरूख मेमन के प्लाट में करीब डेढ़ साल से चौकीदारी करती हैं। उन्होंने बताया कि 17 नवंबर की शाम छह बजे वह प्लाट से घर चली गई थीं। अगले दिन सुबह नौ बजे पहुंचीं तो बोर का करीब 55 मीटर केबल तार कटा हुआ मिला। इसकी कीमत करीब 10 हजार रुपये बताई गई है।