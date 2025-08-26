Crime: रायपुर बन रहा 'नशे का अड्डा', ड्रग्स का खेल में कई हाईप्रोफाइल नाम शामिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी रायपुर में तेजी से नशे की तस्करी का हब बनता जा रहा है। पुलिस द्वारा राजधानी के एमडीएमए जैसे खतरनाक नशे की सप्लाई करने वाले अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क का राजफाश करने के बाद साफ हो गया है कि ड्रग पैडलर वीआईपी रोड, नवा रायपुर स्थित होटल, रेस्टोरेंट और क्लबों में MDMA खपा रहे हैं।

राजधानी के इन हाईप्रोफाइल स्थानों पर महंगे नशे का कारोबार रात भर चलता है, जहां एक पार्टी में लाखों रुपये तक की ड्रग खपाई जाती है। लंबे समय से दिल्ली और रायपुर के क्लबों का एक संयुक्त नेटवर्क काम कर रहा है। अहम बात यह है कि मामला खुलने के बाद भी एक भी होटल में कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस की सख्त कार्रवाई और लगातार छापेमार कार्यवाहियों के बावजूद नशे का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 21 दिनों में पुलिस ने हेरोइन (चिट्टा) और MDMA तस्करी के 5 बड़े प्रकरणों का भंडाफोड़ किया। इस दौरान 38 आरोपित पकड़े गए और उनके कब्जे से करीब 7 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत का नशे का जखीरा जब्त हुआ।