Bilaspur: पार्षद के मोबाइल पर ई-चालान का फर्जी लिंक भेजकर तीन लाख की ठगी, पुलिस कर रही जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। दयालबंद के वार्ड नंबर 36 के पार्षद बंधु मौर्य के मोबाइल पर ई-चालान का फर्जी लिंक भेजकर तीन लाख की ठगी का मामला सामने आया है। जालसाजों ने पार्षद के मोबाइल पर ई-चालान का फर्जी लिंक भेजकर उनसे गोपनीय जानकारी हासिल कर ली। इसके बाद उनके बैंक एकाउंट से तीन लाख रुपये ट्रांसफर कर लिए। पार्षद ने पूरे मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की है। इस पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।

दयालबंद में रहने वाले बंधु मौर्य (62) वार्ड नंबर 36 के पार्षद हैं। इसके साथ ही वे तिफरा सब्जी मंडी में सब्जियों के होलसेल व्यापारी हैं। उनकी तीन गाड़ियां भी सब्जी ट्रांसपोर्ट के लिए चलती हैं। पार्षद ने पुलिस को बताया कि तीन सितंबर की शाम करीब सात बजे उनके वॉट्सएप नंबर पर छत्तीसगढ़ पुलिस का लोगो लगा एक आरटीओ ई-चालान लिंक मिला। लिंक पर क्लिक करने पर पार्षद से उनकी गोपनीय जानकारी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक खाता नंबर मांगा गया। पार्षद ने चालान से संबंधित जानकारी होने के कारण इसे सही समझकर भर दिया।