दीवाली के लिए पटाखा लेकर लौटते समय तेज रफ्तार बाइकों में आमने-सामने की टक्कर, तीन युवक गंभीर घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। रतनपुर-कोटा मार्ग पर सोमवार की शाम तेज रफ्तार दो बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तत्काल रतनपुर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को सिम्स रेफर किया गया है।

जानकारी के अनुसार, रतनपुर क्षेत्र के भैंसाझार निवासी युवराज सिंह अपने छोटे भाई आशू सिंह को लेकर सोमवार की शाम रतनपुर पटाखा खरीदने गया था। खरीदारी के बाद दोनों भाई करीब सात बजे अपनी मोटरसाइकिल से गांव लौट रहे थे। जैसे ही वे काल्हामार और मेंड्रापारा के बीच पहुंचे, सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उनकी मोटरसाइकिल को जबरदस्त टक्कर मार दी।