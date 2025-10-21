दीवाली के लिए पटाखा लेकर लौटते समय तेज रफ्तार बाइकों में आमने-सामने की टक्कर, तीन युवक गंभीर घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। रतनपुर-कोटा मार्ग पर सोमवार की शाम तेज रफ्तार दो बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तत्काल रतनपुर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को सिम्स रेफर किया गया है।
जानकारी के अनुसार, रतनपुर क्षेत्र के भैंसाझार निवासी युवराज सिंह अपने छोटे भाई आशू सिंह को लेकर सोमवार की शाम रतनपुर पटाखा खरीदने गया था। खरीदारी के बाद दोनों भाई करीब सात बजे अपनी मोटरसाइकिल से गांव लौट रहे थे। जैसे ही वे काल्हामार और मेंड्रापारा के बीच पहुंचे, सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उनकी मोटरसाइकिल को जबरदस्त टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। किसी ने इसकी सूचना एएसपी अर्चना झा को दी। साथ ही रतनपुर थाना प्रभारी संजय सिंह को इसकी सूचना दी गई। तब रतनपुर पुलिस की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। आसपास के लोगों की मदद से तीनों घायलों को तुरंत रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टरों ने घायलों की स्थिति देखते हुए उन्हें सिम्स रेफर कर दिया।
पुलिस ने घायलों के परिजनों को सूचना दे दी है और हादसे में शामिल दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। आसपास के लोगों से पूछताछ पता चला है कि दोनों बाइक तेज रफ्तार में थी, जिससे आमने-सामने टक्कर हो गई।