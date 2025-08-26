बिलासपुर में घर में खड़ी कार पर लगा दिया टोल Tax...FASTag से रुपए कटने का मैसेज देखकर मालिक हैरान

नईदुनिया, बिलासपुर: आपकी गाड़ी घर के बाहर खड़ी हो और अचानक मोबाइल पर मैसेज आए कि उसने टोल प्लाजा पार किया हैं, और पैसे कट गए ऐसे में आप तो चौंक ही जाएंगे। कुछ ऐसा ही हुआ शुभम विहार निवासी वत्सल तिवारी के साथ, जिनकी कार सीजी 10 एपी 7776 पर कोटक बैंक का फास्टटैग (Fastag) से 105 रुपए का टोल कट गया। मैसेज आने के बाद पीड़ित ने NHAI से शिकायत की है।

कार के मालिक के पाल NHAI का आया मैसेज कार के मालिक वत्सल तिवारी ने बताया कि शनिवार सुबह 10 बजकर 22 मिनट पर उनके मोबाइल पर एनएचएआई से मैसेज आया कि उनकी कार ने भोजपुरी टोल प्लाजा से गुजरते हुए 105 रुपए का भुगतान प्राप्त हुआ है। मैसेज में यह भी दर्ज था कि गाड़ी 24 अगस्त 2025 को टोल से गुजरी। पेमेंट के बाद उनके फास्टटैग अकाउंट का बैलेंस घटकर 230 रुपए रह गया। वत्सल तिवारी को हैरानी हुई की उनकी कार तो घर के बाहर 1 माह से खड़ी हुई हैं, फिर वह भोजपुरी टोल प्लाजा कैसे पहुंच गई।