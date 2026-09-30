लुतरा शरीफ उर्स के चलते बदला ट्रैफिक रूट, 2 अक्टूबर तक बिलासपुर-सीपत-बलौदा मार्ग पर भारी वाहन बंद
बिलासपुर के लुतरा शरीफ में आयोजित उर्स मेला के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस ने भारी वाहनों के लिए रूट डायव...और पढ़ें
Publish Date: Wed, 30 Sep 2026 03:22:01 PM (IST)Updated Date: Wed, 30 Sep 2026 03:22:01 PM (IST)
प्रतीकात्मक चित्र (एआइ निर्मित)
HighLights
- लुतरा शरीफ उर्स पर भारी वाहनों का रूट डायवर्ट किया गया।
- बिलासपुर-सीपत-बलौदा मार्ग 2 अक्टूबर शाम तक भारी वाहनों के लिए बंद।
- श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंडी व आदिवासी मंदिर पास पार्किंग।
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: लुतरा शरीफ में आयोजित होने वाले उर्स को देखते हुए यातायात पुलिस ने भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन की व्यवस्था की है। उर्स में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए यातायात व्यवस्था सुगम और सुरक्षित बनाए रखने के लिए यह बदलाव किया गया है। परिवर्तित मार्ग की व्यवस्था बुधवार की सुबह छह बजे से दो अक्टूबर की शाम छह बजे तक प्रभावी रहेगी।
एएसपी रामगोपाल करियारे ने बताया कि बिलासपुर से बलौदा जाने वाले भारी वाहनों को बिलासपुर से अकलतरा मार्ग का उपयोग करना होगा। बिलासपुर-सीपत-बलौदा मार्ग भारी वाहनों के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। इसी तरह बलौदा से बिलासपुर जाने वाले भारी वाहनों को बलौदा से अकलतरा होते हुए बिलासपुर जाना होगा।
बलौदा-सीपत-बिलासपुर मार्ग पर भी भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वहीं सीपत से बलौदा जाने वाले भारी वाहनों को सीपत से गतौरा होते हुए अकलतरा मार्ग का उपयोग करना होगा। यातायात पुलिस ने भारी वाहन संचालकों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि में परिवर्तित मार्ग का ही इस्तेमाल करें, ताकि उर्स के दौरान मुख्य मार्ग पर यातायात का दबाव न बढ़े और श्रद्धालुओं को परेशानी न हो।
श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था
उर्स में आने वाले श्रद्धालुओं के फोर व्हीलर और टू व्हीलर के लिए भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बलौदा की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दादी अम्मा के आगे मंडी में तथा सीपत की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आदिवासी मंदिर के पास पार्किंग निर्धारित की गई है।