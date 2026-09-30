लुतरा शरीफ उर्स के चलते बदला ट्रैफिक रूट, 2 अक्टूबर तक बिलासपुर-सीपत-बलौदा मार्ग पर भारी वाहन बंद

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: लुतरा शरीफ में आयोजित होने वाले उर्स को देखते हुए यातायात पुलिस ने भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन की व्यवस्था की है। उर्स में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए यातायात व्यवस्था सुगम और सुरक्षित बनाए रखने के लिए यह बदलाव किया गया है। परिवर्तित मार्ग की व्यवस्था बुधवार की सुबह छह बजे से दो अक्टूबर की शाम छह बजे तक प्रभावी रहेगी।

एएसपी रामगोपाल करियारे ने बताया कि बिलासपुर से बलौदा जाने वाले भारी वाहनों को बिलासपुर से अकलतरा मार्ग का उपयोग करना होगा। बिलासपुर-सीपत-बलौदा मार्ग भारी वाहनों के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। इसी तरह बलौदा से बिलासपुर जाने वाले भारी वाहनों को बलौदा से अकलतरा होते हुए बिलासपुर जाना होगा।