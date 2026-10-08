खेत गए दो साढू भाइयों पर गिरी गाज, कोटा में दर्दनाक हादसा, अस्पताल पहुंचने से पहले दोनों ही मौत
बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत लखोदना गांव में बुधवार शाम खेत की ओर गए दो साढू भाइयों (मन्ना यादव और कुंजराम यादव) की आकाशीय बिजली गिरने स...और पढ़ें
Publish Date: Thu, 08 Oct 2026 05:20:02 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Oct 2026 05:20:02 PM (IST)
HighLights
- कोटा के लखोदना में गाज गिरने से दो किसानों की मौत।
- पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए चीरघर भेजा।
- मृतक मन्ना यादव व कुंजराम यादव आपस में साढू थे।
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: कोटा क्षेत्र में बुधवार शाम तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से दो किसानों की मौत हो गई। घटना लखोदना गांव के पास की है। दोनों किसान बारिश के दौरान खेत की ओर गए थे। इसी दौरान गाज की चपेट में आने से दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने दोनों को तत्काल उपचार के लिए कोटा अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
कोटा क्षेत्र के ग्राम लखोदना निवासी मन्ना यादव (41) पिता माखन यादव और ग्राम नवाडीह बेलगहना निवासी कुंजराम यादव (45) पिता गंगाराम यादव बुधवार शाम लखोदना स्थित खेत की ओर गए थे। दोनों की शादी लखोदना में ही हुई थी और दोनों साढू थे।
शाम करीब 5:30 से 6 बजे के बीच क्षेत्र में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से दोनों उसकी चपेट में आ गए। गाज गिरने से दोनों गंभीर रूप से झुलस गए और मौके पर ही उनकी हालत बिगड़ गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों को किसी तरह कोटा स्थित अस्पताल लेकर पहुंचे।
अस्पताल में चिकित्सकों ने दोनों की जांच की, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित करते हुए घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और आवश्यक कार्रवाई के बाद दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए चीरघर भेज दिया। पुलिस के मुताबिक गुरुवार को दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके बाद शव स्वजन को सौंपे जाएंगे।