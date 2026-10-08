खेत गए दो साढू भाइयों पर गिरी गाज, कोटा में दर्दनाक हादसा, अस्पताल पहुंचने से पहले दोनों ही मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: कोटा क्षेत्र में बुधवार शाम तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से दो किसानों की मौत हो गई। घटना लखोदना गांव के पास की है। दोनों किसान बारिश के दौरान खेत की ओर गए थे। इसी दौरान गाज की चपेट में आने से दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने दोनों को तत्काल उपचार के लिए कोटा अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

कोटा क्षेत्र के ग्राम लखोदना निवासी मन्ना यादव (41) पिता माखन यादव और ग्राम नवाडीह बेलगहना निवासी कुंजराम यादव (45) पिता गंगाराम यादव बुधवार शाम लखोदना स्थित खेत की ओर गए थे। दोनों की शादी लखोदना में ही हुई थी और दोनों साढू थे।

शाम करीब 5:30 से 6 बजे के बीच क्षेत्र में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से दोनों उसकी चपेट में आ गए। गाज गिरने से दोनों गंभीर रूप से झुलस गए और मौके पर ही उनकी हालत बिगड़ गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों को किसी तरह कोटा स्थित अस्पताल लेकर पहुंचे।