2 साल से पहले दुर्गूकोंदल से कांकेर ट्रांसफर पड़ा भारी, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शासन से मांगा जवाब

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। सेवानिवृत्ति में पांच महीने से भी कम समय शेष रहने के दौरान वन विभाग के नियमित वन क्षेत्राधिकारी सतीश कुमार मिश्रा के तबादले पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। शासन ने उन्हें दुर्गूकोंदल (सामान्य) परिक्षेत्र से कांकेर स्थानांतरित किया था।

याचिकाकर्ता ने इस आदेश को राज्य शासन की तबादला नीति के विपरीत बताते हुए चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया दलीलों को उचित मानते हुए 26 अक्टूबर 2026 के तबादला आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।