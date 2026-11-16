मैग्नेटो मॉल के पास ट्रांसपोर्टर पर हमला, वीडियो बनाकर झूठे नशे के केस में फंसाने की कोशिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। मैग्नेटो माल के आगे साईं परिसर के पास पुरानी रंजिश को लेकर एक ट्रांसपोर्टर से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपितों ने पहले ट्रांसपोर्टर के साथ गाली-गलौज कर हाथ-मुक्कों और कड़े से हमला किया। इसके बाद उसे मेडिकल टैबलेट पकड़ाकर वीडियो बनाया और एनडीपीएस एक्ट के मामले में फंसाने की धमकी दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

तिफरा के यदुनंदन नगर निवासी अभिषेक सिंह (24) ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। 14 नवंबर की शाम करीब 6:20 बजे वह कुंदन पैलेस से काम निपटाकर कार से घर लौट रहा था। इसी दौरान मैग्नेटो माल के आगे साईं परिसर के पास सुजल श्रीवास अपने साथियों के साथ पहुंचा और पुरानी रंजिश को लेकर उसे रोक लिया।