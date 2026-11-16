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मैग्नेटो मॉल के पास ट्रांसपोर्टर पर हमला, वीडियो बनाकर झूठे नशे के केस में फंसाने की कोशिश

बिलासपुर में मैग्नेटो मॉल के पास पुरानी रंजिश में ट्रांसपोर्टर अभिषेक सिंह के साथ मारपीट कर आरोपितों ने मेडिकल टैबलेट पकड़ाकर वीडियो बनाया और एनडीपीएस एक्ट में फंसाने की धमकी दी है।

By Mohammad Safraj MemonEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 08:04:12 PM (IST)Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 08:04:12 PM (IST)
मैग्नेटो मॉल के पास ट्रांसपोर्टर पर हमला, वीडियो बनाकर झूठे नशे के केस में फंसाने की कोशिश
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HighLights

  1. बिलासपुर में मैग्नेटो मॉल के पास ट्रांसपोर्टर के साथ मारपीट।
  2. हाथ में मेडिकल टैबलेट पकड़ाकर वीडियो बना एनडीपीएस की धमकी।
  3. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच।

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। मैग्नेटो माल के आगे साईं परिसर के पास पुरानी रंजिश को लेकर एक ट्रांसपोर्टर से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपितों ने पहले ट्रांसपोर्टर के साथ गाली-गलौज कर हाथ-मुक्कों और कड़े से हमला किया। इसके बाद उसे मेडिकल टैबलेट पकड़ाकर वीडियो बनाया और एनडीपीएस एक्ट के मामले में फंसाने की धमकी दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

तिफरा के यदुनंदन नगर निवासी अभिषेक सिंह (24) ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। 14 नवंबर की शाम करीब 6:20 बजे वह कुंदन पैलेस से काम निपटाकर कार से घर लौट रहा था। इसी दौरान मैग्नेटो माल के आगे साईं परिसर के पास सुजल श्रीवास अपने साथियों के साथ पहुंचा और पुरानी रंजिश को लेकर उसे रोक लिया।


आरोपितों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ-मुक्कों और हाथ में पहने कड़े से मारपीट की। साथियों ने भी थप्पड़ और मुक्के बरसाए। हमले में अभिषेक की बाईं आंख के पास, गर्दन और पीठ में चोट आई।

मारपीट के बाद आरोपितों ने उसे मेडिकल टैबलेट पकड़ाकर वीडियो बनाया और नशे की टैबलेट बेचने का आरोप लगाने लगे। पुलिस में शिकायत करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।

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