होटल में दो पुलिसकर्मियों ने पैसे लेकर बेच दिया सरकारी दस्तावेज, बिलासपुर के जिला न्यायालय की नजारत शाखा में हैं पदस्थ

जितेंद्र रात्रे, नईदुनिया बिलासपुर। जिला न्यायालय की नजारत शाखा में पदस्थ दो पुलिसकर्मियों का पैसे का लेन-देन करते एक वीडियो सामने आया है। तोरवा स्थित एक होटल में दोनों पुलिसकर्मी एक व्यक्ति से पांच-पांच सौ के नोट लेते दिख रहे हैं।

पैसे लेने के बाद सरकारी रिकॉर्ड को संबंधित व्यक्ति को दिखा रहे हैं और वह व्यक्ति आसानी से उसकी तस्वीर मोबाइल पर ले रहा है। जाहिर है न्यायालय से जुड़े सारे दस्तावेज गोपनीय और अहम होते हैं। इसके बाद भी पैसे लेकर दस्तावेज देना पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं।

दो पुलिसकर्मी बैग में सरकारी दस्तावेज लेकर पहुंचे शाम करीब चार बजे तोरवा स्थित छत्तीसगढ़ होटल में दो पुलिसकर्मी बैग में सरकारी दस्तावेज लेकर पहुंचते हैं। इसके कुछ देर बाद एक व्यक्ति आता है और फिर बातचीत शुरू हो जाती है। बात के बीच में ही वेटर को बुलाकर चाय-नाश्ते का आर्डर दिया जाता है। पुलिसकर्मी और पैसे की डिमांड करता है दोनों पुलिसकर्मियों और व्यक्ति के बीच बातचीत होती रहती है। इसी बीच सादे ड्रेस वाला व्यक्ति पर्स से पांच-पांच सौ रुपये निकालकर सामने बैठे पुलिसकर्मी को देता है। नोट गिनने के बाद पुलिसकर्मी और पैसे की डिमांड करता है। वह फिर पर्स को टटोलता है और कुछ रुपये निकालकर देता है।