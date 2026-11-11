गौरा-गौरी विसर्जन के दौरान सड़क हादसे को लेकर दो गांवों में खूनी संघर्ष, 10 बाइकों में लगाई आग

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। बिल्हा क्षेत्र के ग्राम गोढ़ी में गौरा-गौरी विसर्जन के दौरान एक बच्ची को बाइक से चोट लग गई। इसके बाद गांव के लोगों ने युवक की पिटाई कर दी। मारपीट के बाद युवक ने अपने गांव उड़गन से लोगों को बुला लिया। इसके बाद दोनों गांव के लोग आमने सामने हो गए। मारपीट के बाद लोग अपनी बाइक छोड़कर भाग निकले। इसके बाद किसी ने करीब 10 बाइक में आग लगा दी। घटना की सूचना पर बिल्हा पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। दोनों गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है।

एएसपी मधुलिका सिंह ने बताया कि मंगलवार को बिल्हा क्षेत्र के ग्राम गोढ़ी में गौरा-गौरी का विसर्जन हो रहा था। इसी दौरान भीड़ के चलते एक बाइक से गांव की बच्ची को चोट लग गई। इसी बात को लेकर गांव के लोगों ने बाइक चला रहे युवक को पकड़कर पिटाई कर दी। मारपीट के बाद युवक ने अपने गांव के लोगों को फोन कर इसकी जानकारी दी। इस पर उड़गन के ग्रामीण बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए। इसके बाद दोनों पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई।