नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: राज्य में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होते ही उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाओं की पोल खुलने लगी है। मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम गोढ़ी स्थित धान खरीदी केंद्र में रविवार रात अज्ञात लोगों ने नए बारदानों के ढेर में आग लगा दी। इस घटना में केंद्र में रखे 30 बंडल बारदानों में से 11 बंडल पूरी तरह जलकर खाक हो गए। घटना के बाद केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।

जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह करीब चार बजे केंद्र का लिपिक मौके पर पहुंचा तो बारदानों में आगजनी का पता चला। शुरुआती जांच में बारदानों को मिट्टी तेल डालकर जलाए जाने की आशंका जताई जा रही है।

समिति पदाधिकारियों ने इसे सुनियोजित साजिश की आशंका बताया है। हैरानी की बात यह है कि केंद्र में सुरक्षा के लिए चौकीदार की तैनाती के बावजूद घटना के दौरान उसके मौजूद रहने की जानकारी नहीं है।

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वहीं, परिसर में लगा इकलौता सीसीटीवी कैमरा भी बारदानों के ढेर को कवर नहीं कर रहा था।