नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। देवउठनी एकादशी से शुरू हो रहे शादियों के व्यस्त सीजन और 11 शुभ विवाह मुहूर्तों के बीच रेलवे ने 52 ट्रेनों को कैंसिल कर यात्रियों व बारातियों की मुसीबत बढ़ा दी है। चक्रधरपुर मंडल के झारसुगुड़ा पैसेंजर यार्ड में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 26 नवंबर से 17 दिसंबर तक अलग-अलग तिथियों में इन गाड़ियों के पहिए थमे रहेंगे। एक ओर घरों में मेहमानों के स्वागत और विदाई की तैयारियां जोरों पर हैं, तो दूसरी ओर दूर-दराज के शहरों से आने वाले रिश्तेदारों के सफर की चिंता गहरा गई है।

16 दिसंबर से शुरू होगा खरमास, एक साथ होंगी हजारों शादियां पंचांग के अनुसार, नवंबर महीने में शादी के लिए सिर्फ चार दिन यानि 21, 24, 25 और 26 नवंबर शुभ हैं, जबकि दिसंबर के पहले पखवाड़े में कुल सात दिन यानि 2, 3, 4, 5, 6, 11 और 12 दिसंबर विवाह के लिए तय किए गए हैं। इसके बाद 16 दिसंबर से सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही 'खरमास' (मलमास) की शुरुआत हो जाएगी, जिससे मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा। मुहूर्त के दिन कम होने के कारण इस सीमित अवधि में प्रदेशभर में हजारों की संख्या में एक साथ शादियां होंगी।