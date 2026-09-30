कोरबा में 96 गांवों की अटकी गिरदावरी, पटवारियों के बाद कृषि अधिकारियों ने भी खींचे हाथ

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: जिले में खरीफ फसल की गिरदावरी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। पटवारियों के बाद अब ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों ने भी पीवी एप के माध्यम से गिरदावरी का कार्य करने से इनकार कर दिया है। कृषि विस्तार अधिकारियों ने उपसंचालक कृषि को ज्ञापन सौंपकर उन्हें अतिरिक्त कार्य से मुक्त करने की मांग की। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर वे अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे।

दरअसल, हर वर्ष खेतों में बोई गई फसलों का भौतिक सत्यापन कर खसरा वार फसल की जानकारी दर्ज की जाती है। इसके आधार पर यह अभिलेख तैयार होता है कि संबंधित खेत में कौन-सी फसल बोई गई है। पूर्व में पटवारी अपनी आईडी के माध्यम से आनलाइन फसल की जानकारी दर्ज करते थे।

18 सितंबर को पीवी एप के माध्यम से गिरदावरी करने के निर्देश जारी किए गए थे। पटवारियों ने तकनीकी और व्यावहारिक दिक्कतों का हवाला देते हुए इस कार्य से दूरी बना ली। पटवारियों के स्तर पर गिरदावरी का काम प्रभावित होने के बाद जिन गांवों में सत्यापन बाकी है, वहां कृषि विभाग के मैदानी अमले से यह कार्य कराने की तैयारी की जा रही है। इससे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों में नाराजगी है। उनका कहना है कि गिरदावरी राजस्व विभाग का मूल कार्य है। कृषि विभाग के मैदानी कर्मचारियों पर पहले से ही विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ किसानों से जुड़े कई कार्यों की जिम्मेदारी है। ऐसे में अतिरिक्त कार्य सौंपे जाने से विभागीय कार्य प्रभावित हो सकते हैं।