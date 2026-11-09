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रायपुर-बिलासपुर के बीच ट्रेन में आतिशबाजी करने का मामला, आरोपी सुरजीत गिरफ्तार; रेलवे एक्ट में केस दर्ज

दुर्ग-अजमेर ट्रेन के जनरल डिब्बे के बाहर आतिशबाजी करने के मामले में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुरजीत सिंह नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

By Deepak ShuklaEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Mon, 09 Nov 2026 03:55:05 PM (IST)Updated Date: Mon, 09 Nov 2026 03:55:05 PM (IST)
रायपुर-बिलासपुर के बीच ट्रेन में आतिशबाजी करने का मामला, आरोपी सुरजीत गिरफ्तार; रेलवे एक्ट में केस दर्ज
दुर्ग-अजमेर ट्रेन में आतिशबाजी करने वाला सुरजीत सिंह गिरफ्तार

HighLights

  1. दुर्ग-अजमेर ट्रेन में आतिशबाजी करने वाला सुरजीत सिंह गिरफ्तार
  2. रायपुर-बिलासपुर के बीच ट्रेन के जनरल डिब्बे से की थी आतिशबाजी
  3. पेंड्रा रोड स्टेशन पर तलाशी के बाद RPF और GRP ने की कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। दुर्ग-अजमेर ट्रेन के जनरल डिब्बे के बाहर आतिशबाजी करने के मामले में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुरजीत सिंह नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। चलती ट्रेन में आतिशबाजी करने का वीडियो सामने आने और इस खबर को सबसे पहले दिखाए जाने के बाद RPF और GRP हरकत में आई।

रायपुर और बिलासपुर के बीच की थी आतिशबाजी

जानकारी के मुताबिक, आरोपी सुरजीत सिंह ने दुर्ग-अजमेर ट्रेन के जनरल डिब्बे के बाहर खड़े होकर रायपुर और बिलासपुर के बीच आतिशबाजी की थी। इस खतरनाक कृत्य का वीडियो सामने आने के बाद यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे।


पेंड्रा रोड स्टेशन पर तलाशी के दौरान पकड़ा गया आरोपी

मामले की खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद RPF और GRP सक्रिय हुई। इसके बाद पेंड्रा रोड स्टेशन पर ट्रेन में सघन तलाशी ली गई, जहां से आरोपी सुरजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेलवे एक्ट और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है।

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