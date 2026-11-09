रायपुर-बिलासपुर के बीच ट्रेन में आतिशबाजी करने का मामला, आरोपी सुरजीत गिरफ्तार; रेलवे एक्ट में केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। दुर्ग-अजमेर ट्रेन के जनरल डिब्बे के बाहर आतिशबाजी करने के मामले में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुरजीत सिंह नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। चलती ट्रेन में आतिशबाजी करने का वीडियो सामने आने और इस खबर को सबसे पहले दिखाए जाने के बाद RPF और GRP हरकत में आई।

रायपुर और बिलासपुर के बीच की थी आतिशबाजी जानकारी के मुताबिक, आरोपी सुरजीत सिंह ने दुर्ग-अजमेर ट्रेन के जनरल डिब्बे के बाहर खड़े होकर रायपुर और बिलासपुर के बीच आतिशबाजी की थी। इस खतरनाक कृत्य का वीडियो सामने आने के बाद यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे।