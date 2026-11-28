नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। धान खरीदी के बीच राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला एक मामला मस्तूरी क्षेत्र से सामने आया है। ग्राम केवटाडीह स्थित सरकारी पटवारी कार्यालय में ताश खेलने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि मुनादी कराकर समस्या सुधार के लिए बुलाने के बाद पटवारी टेटू राम जागंडे ने समाधान करने के बजाय किसानों से दुर्व्यवहार कर उन्हें कार्यालय से भगा दिया।

वायरल वीडियो के अनुसार यह मामला मस्तूरी क्षेत्र में धान बेचने से जुड़ी समस्याओं के निराकरण से संबंधित है। शासन स्तर पर रकबा कटौती, नामांतरण, फौती और गिरदावरी-अनावारी रिपोर्ट की त्रुटियों में सुधार के लिए केवटाडीह गांव में मुनादी कराई गई थी।