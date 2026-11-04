पाली विकासखंड के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में चंगाई सभाओं को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

नईदुनिया प्रतिनिधि, पाली : पाली विकासखंड के सुदूर वनांचल एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आयोजित हो रही चंगाई सभाओं और धार्मिक गतिविधियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कुछ स्थानीय लोगों ने इन आयोजनों के माध्यम से मतांतरण की आशंका जताते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है।

साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कथित चर्चनुमा भवनों के निर्माण और उनके उपयोग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बीच पाली क्षेत्र के पारसपारा निवासी पास्टर समेलाल को पुलिस द्वारा नोटिस जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है।