बिलासपुर के कब्रिस्तान में नशा कर रहे झाड़फूंक वाले बाबा और साथियों की ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। कब्रिस्तान के पास रहकर झाड़फूंक और आयुर्वेदिक दवा देने वाले बाबा अपने साथियों के साथ कब्रिस्तान में बैठकर नशा कर रहा था। इसी दौरान गांव के कुछ लोग अपने स्वजन कि चिता बुझी की नहीं देखने आ गए। कब्रिस्तान में तीन लोगों के बैठे होने की जानकारी मिलने पर वे बड़ी संख्या में पहुंचे। उन्होंने बाबा और उसके साथियों की जमकर पिटाई कर दी। इससे बाबा के हाथ की हड्डी टूट गई।

घटना की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस पूछताछ कर आरोपित की जानकारी जुटा रही है। कोनी टीआइ जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि कोनी के देवनगर में रहने वाले शिवराम साहू कब्रिस्तान के पास रहते हैं। वे गांव में झाड़फूंक के साथ ही आयुर्वेदिक दवा भी देते हैं। शिवराम के बेटे संस्कार ने पुलिस को बताया कि 31 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे गांव में रहने वाला चंदू भार्गव उनके घर आया। वह शिवराम को अपने साथ कब्रिस्तान लेकर चला गया।