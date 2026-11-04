सर्पदंश पर हाई कोर्ट का फैसला, CG में जान गंवाने वाले महाराष्ट्र के युवक के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ क्षेत्र में जहरीले सांप के काटने से महाराष्ट्र निवासी युवक की मौत के मामले में हाई कोर्ट ने उसके परिवार को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया है। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने कहा कि मृतक दूसरे राज्य का निवासी था, केवल इस आधार पर मुआवजे का दावा खारिज नहीं किया जा सकता। कलेक्टर राजनांदगांव को आदेश की प्रति मिलने के 60 दिन के भीतर पात्र परिजन को राशि देने के निर्देश दिए गए हैं।

खैरागढ़ तहसील के नवागांव कला में हुई थी मौत मामला महाराष्ट्र के नागपुर जिले के धरमनगर, कलमना निवासी 41 वर्षीय लक्ष्मीनाथ चकोले की याचिका से जुड़ा है। उनके बेटे निकेश चकोले की 14 जून 2021 को तत्कालीन राजनांदगांव जिले की खैरागढ़ तहसील के नवागांव कला में मौत हो गई थी।