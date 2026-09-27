बिलासपुर में डीजे न बजाने पर खूनी संग्राम, युवकों ने रास्ता रोककर चलाया चाकू, 2 आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: डीजे नहीं बजाने की बात को लेकर युवकों ने रास्ता रोककर चाकू और डंडे से मारपीट कर दी। घटना कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम जलसो के पास की है। पुलिस ने मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू और डंडा जब्त किया है।

दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। सीएसपी गगन कुमार(आइपीएस) ने बताया कि ग्राम पौंसरा निवासी आयुष रजक ने रविवार को कोनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि शनिवार की रात करीब 10:30 बजे वह अपने साथी आकाश, आशीष रजक और बोड्डा के साथ बिरकोना से डीजे को मजदा वाहन में लोड कर गांव लौट रहा था।

जलसो के पास ग्राम जलसो निवासी पिंटू वर्मा अपने साथी दुर्गेश गोंड, राहुल वर्मा और राहुल गोंड के साथ मिलकर उनका रास्ता रोक लिया। आरोपित ने पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज करने के बाद वे डीजे बजाने के लिए कहने लगे। आयुष और उसके साथियों ने डीजे बजाने से मना किया तो पिंटू वर्मा ने चाकू से हमला कर दिया। वहीं अन्य युवकों ने डंडे और स्टिक से मारपीट की।