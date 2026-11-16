शराब पकड़वाने की रंजिश में दो पक्षों में जमकर मारपीट, चले बेसबॉल बैट और रॉड, चार लोग घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। गनियारी में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर अश्लील गाली-गलौज करते हुए बेसबाल बैट, राड और धारदार वस्तु से हमला करने का आरोप लगाया है। मारपीट में दोनों पक्षों के चार लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है।

गनियारी बजारपारा के पास रहने वाले जितेंद्र राज (45) ने पुलिस को बताया कि 15 नवंबर की रात करीब 10:30 बजे उनके भाई गिरेन्द्र राज घर के बाहर आवारा पशुओं को खाना खिला रहे थे। इस दौरान जितेंद्र और करण राज भी मौजूद थे। तभी मोनू वस्त्रकार, सोनू वस्त्रकार, नानू सूर्यवंशी और नानू वर्मा वहां पहुंचे। शराब पकड़वाने की पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज करते हुए बेसबाल बैट और राड से हमला कर दिया। मारपीट में जितेंद्र के बाएं कान, गिरेन्द्र के सिर, कोहनी और कंधे तथा करण के बाएं कंधे में चोट आई।