बच्चों पर राउडी बनने का भूत सवार, बीच सड़क तलवार से काटा केक...सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: रतनपुर क्षेत्र के ग्राम खैरखुंडी में रहने वाले नाबालिग और युवकों ने अपने एक साथी का जन्मदिन मनाने के दौरान बीच सड़क पर तलवार लहराया। इसके बाद बर्थडे ब्वाय ने तलवार से ही केक काटा। दोस्तों ने ही इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल किया।इधर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। पुलिस की ओर से युवकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है।

इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ युवक और नाबालिग बीच सड़क पर शोर मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक युवक अपने दोस्त के कंधे पर बैठकर तलवार लहराते हुए दिखाई दे रहा है। तलवार की म्यान दूसरे के हाथ में है। वीडियो में किसी जानू भाई के बर्थडे का केक कटने की बात कहते हुए युवक और नाबालिग दिखाई दे रहे हैं। बाद में कंधे पर बैठा युवक नीचे उतरकर तलवार से ही केक काटता है।

हाई कोर्ट की ओर से सख्त निर्देश सड़क पर हंगामा करने वालों पर हाई कोर्ट सख्त सड़क जाम कर केक काटने वालों और सड़क पर स्टंट करने वालों पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। इस तरह के कई मामलों पर हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रशासन से जवाब मांगा है। इससे पहले हाईवे पर नई गाड़ियों को लेकर रील बनाने और सड़क जाम करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके अलावा सड़क पर केक काटने वालों पर नकेल कसने हाई कोर्ट की ओर से निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद से पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद भी युवक और नाबालिग सड़क पर केक काटने और स्टंट का रील बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। युवकों की पहचान कर रही पुलिस वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के अधिकारियों तक पहुंच गई। SSP अर्चना झा के निर्देश पर रतनपुर थाना प्रभारी संजय सिंह राजपूत और उनकी टीम ने युवकों की पहचान शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि युवक रतनपुर क्षेत्र के ही ग्राम खैरखुंडी के रहने वाले हैं। गांव में पूछताछ कर युवकों और नाबालिगों की जानकारी जुटाई जा रही है।