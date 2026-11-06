बिलासपुर में मतदाता सूची पुनरीक्षण की रफ्तार सुस्त, 69 प्रतिशत आवेदन फाइलों में अटके सत्यापन पर सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की जमीनी हकीकत सरकारी दावों से उलट नजर आ रही हैं। एक माह से अधिक समय बीतने के बाद भी निर्वाचन अमला प्राप्त आवेदनों में से महज 31 फीसदी का ही निपटारा कर सका हैं।

विभागीय आंकड़ों के मुताबिक जिले की छह विधानसभा क्षेत्रों से कुल 26,261 फार्म जमा हुए थे, जिनमें से 18,103 आवेदन अब भी टेबल दर टेबल सत्यापन के फेर में अटके पड़े हैं। नाम जुड़वाने, कटवाने और संशोधन की प्रक्रिया कछुआ चाल से चल रही हैं, उससे समय पर मतदाता सूची के त्रुटिरहित प्रकाशन पर सवाल खड़े होने लगे हैं।

विभाग को प्राप्त आवेदनों में सबसे बड़ा हिस्सा नए वोटरों का हैं, जो पहली बार लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनने के लिए फार्म-6 भरकर इंतजार कर रहे हैं। जिलेभर से फार्म-6 के कुल 22,710 आवेदन आए, लेकिन इनमें से अब तक सिर्फ 6,610 का ही निराकरण हो सका हैं। शेष 16,100 युवाओं के आवेदन ईआरओ और बीएलओ स्तर पर जांच के दायरे में हैं। यदि समय रहते भौतिक सत्यापन नहीं हुआ, तो बड़ी संख्या में पात्र युवाओं के नाम मतदाता सूची में जुड़ने से रह सकते हैं। मस्तूरी और कोटा में काम का दबाव सबसे ज्यादा विधानसभावार आंकड़ों का विश्लेषण करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक सजगता अधिक दिखाई देती हैं, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी उसी अनुपात में तेजी नहीं दिखा पाई। मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र से सर्वाधिक 8,309 आवेदन आए थे। हालांकि यहां 3,409 फार्म निपटाए भी गए, फिर भी 4,900 फार्म अब भी पेंडिंग हैं। इसी तरह कोटा विधानसभा क्षेत्र में स्थिति चिंताजनक हैं; यहां आए 5,132 आवेदनों में से सिर्फ 448 का निराकरण हुआ हैं, जबकि 4,684 फार्म ठंडे बस्ते में पड़े हैं।