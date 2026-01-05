बिलासपुर में नलों से पानी बंद, टैंकरों के सहारे 40 हजार घर; अमृत मिशन का प्लांट ठप

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। शहरी क्षेत्र के लोगों की प्यास बुझाने के लिए शुरू की गई अमृत मिशन योजना में आई खराबी ने 40 हजार घरों को टैंकरों के भरोसे छोड़ दिया है। बिरकोना फिल्टर प्लांट के एक वाल्व में आई खराबी के बाद लोग भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। टैंकर पहुंचते ही लोग बर्तन लेकर लाइन में लगकर पानी भरने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि राहत कब मिलेगी, इसे लेकर कोई भी अधिकारी स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है।

नगर निगम की अमृत मिशन योजना के तहत संचालित बिरकोना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आई खराबी के कारण जलापूर्ति ठप हो गई है। इस प्लांट से शहरी क्षेत्र के लगभग 40 हजार घरों में पानी की सप्लाई की जा रही थी। आपात स्थिति को देखते हुए नगर निगम ने अपने पुराने 122 पंपों को चालू किया है, लेकिन इनमें से अधिकांश पंपों से पानी के बजाय सिर्फ हवा निकल रही है।