रतनपुर के किसानों के लिए खुशखबरी, बिना किसी विस्थापन के 4 गांवों के 926 एकड़ खेतों तक पहुंचेगा पानी, SIA सर्वे की हरी झंडी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः रतनपुर तहसील के सूखाग्रस्त खेतों की प्यास बुझाने और किसानों की उपज बढ़ाने के लिए प्रस्तावित बांसाझाल व्यपवर्तन योजना ने निर्णायक गति पकड़ ली है। ग्राम बिरगहनी में डूबान के लिए चिन्हांकित महज दो एकड़ जमीन के सामाजिक समाघात दल (एसआइए) के सर्वे में यह साफ हो गया है कि इस परियोजना से किसी भी ग्रामीण का आशियाना नहीं उजड़ेगा और न ही किसी परिवार के विस्थापन का दर्द झेलना पड़ेगा।

अक्सर सिंचाई परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर ग्रामीणों के आशियाने टूटने और पुनर्वास को लेकर लंबे विवाद खड़े होते हैं, लेकिन जल संसाधन संभाग कोटा की इस योजना में तकनीकी टीम ने गांव के मूल ढांचे को पूरी तरह बचा लिया है। समाघात दल के भौतिक सत्यापन में सामने आया कि परियोजना के डूबान दायरे में सिर्फ दो एकड़ गैर-आवासीय भूमि ही आ रही है।