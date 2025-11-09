CG weather Update: बदला मौसम का मिजाज, उत्तर छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों पर शीत लहर की संभावना

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: प्रदेश में सर्दी अब अपने रंग दिखाने लगी है। ग्रामीण इलाकों से साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी रात के समय लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। उत्तर छत्तीसगढ़ के जिलों में तापामान तेजी से गिर रहा है। सरगुजा जिले में अंबिकापुर के आस-पास के क्षेत्र में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। वहीं मौसम विभाग की ओर से रविवार को कुछ इलाकों में शीत लहर चलने की संभावना जतायी गई है।
मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून के लौटने के साथ नवंबर में दिन और रात के तापमान में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिलता है। इस समय आसमान सामान्यतः साफ रहता है, जिससे दिन में हल्की गर्मी और रात में ठंडक बढ़ जाती है। प्रदेश में मौसम की स्थिति अगले कुछ दिनों तक सामान्य रहने की संभावना है।
राजधानी में रविवार का मौसम सामान्य रहने की संभावना है। आसमान साफ रहेगा। भोर के समय और शाम को हल्की ठंड महसूस होगी। इसके साथ ही रात के समय पारा और नीचे जाने की संभावना है।
बिलासपुर शहर में रात का न्यूनतम तापमान गिरकर 16.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। गुलाबी ठंड ने पूरी तरह दस्तक दे दी है। शनिवार की रात लोगों ने ठंड का असली अहसास किया। सुबह की हवा में नमी और हल्की सिहरन ने मौसम को और खुशनुमा बना दिया। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी।
बिलासपुर में अब सर्द हवाएं धीरे-धीरे अपना असर दिखाने लगी हैं। सतही हवाएं फिलहाल सामान्य हैं, लेकिन उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं तापमान को और नीचे ला सकती हैं। मौसम वैज्ञानिक अब्दुल सिराज खान ने बताया कि जैसे-जैसे नवंबर आगे बढ़ेगा, नमी घटेगी और हवा शुष्क बनेगी। इससे सर्दी का असर और तेज होगा।
उन्होंने बताया कि इस महीने आमतौर पर तूफान या ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां नहीं होतीं, जिससे मौसम साफ और स्थिर बना रहता है। वर्ष 2009 में नवंबर माह का अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री और न्यूनतम 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस बार भी ठंड में इसी तरह की तीव्रता देखने की संभावना है।
सुबह की गुलाबी ठंड के बीच शहर के पार्कों में टहलने वालों की संख्या बढ़ गई है। ऊर्जा पार्क, नेहरू चौक और रेलवे एनईआई में लोग गर्म कपड़ों में सैर करते दिख रहे हैं। हल्की ठंड और खुला आसमान व्यायाम करने वालों के लिए आदर्श माहौल बना रहा है। डाक्टरों ने भी इसे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी मौसम बताया है।
सर्दी की दस्तक के साथ ही बिलासपुर के बाजारों में गर्म कपड़ों की मांग तेजी से बढ़ने लगी है। गोलबाजार, तेलीपारा, पुराना बस स्टैंड और रेलवे बुधवारी बाजार के दुकानों में स्वेटर, जैकेट, मफलर और कंबलों की खरीदारी बढ़ी है। रेडिमेड दुकानदारों का कहना है कि इस साल कड़ाके की ठंड की संभावना को देखते हुए ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में अब घर-घर जाकर खोजी जाएंगी महतारी वंदन योजना की लाभार्थी, 4.18 लाख महिलाओं ने नहीं कराया e-KYC
ठंडी हवाओं और साफ आसमान ने बिलासपुरवासियों के चेहरे खिला दिए हैं। वीकेंड पर बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ पिकनिक मनाने की योजना बना रहे हैं। तो कई मां महामाया के दर्शन करने रतनपुर पहुंच रहे हैं। पेंड्रारोड, रतनपुर, कोटा और अमरकंटक जैसे प्राकृतिक स्थलों पर लोगों की भीड़ जुटने लगी है। पर्यटन विभाग ने भी आगंतुकों के लिए सुरक्षा और स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की बात कही है।