मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    हिस्ट्रीशीटर की पत्नी पेट्रोल लेकर पहुंची थाने, बोली-पति को छोड़ दो नहीं तो...पुलिस के छूटे पसीने; जमकर हुआ हंगामा

    हिस्ट्रीशीटर पति संजू को न छोड़ने पर मंजू आत्मदाह की धमकी देने लगी। मंजू खुद को आग लगाने के लिए जैसे ही लाइटर निकाला पुलिस कर्मियों ने बाटल से उस पर पानी डाल दिया। लाइटर में आन लगने पर महिला पुलिस कर्मियों ने मंजू के हाथ से लाइटर को छीना और उस पर पानी डालने लगे।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 08:57:18 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 19 Aug 2025 08:58:57 AM (IST)
    हिस्ट्रीशीटर की पत्नी पेट्रोल लेकर पहुंची थाने, बोली-पति को छोड़ दो नहीं तो...पुलिस के छूटे पसीने; जमकर हुआ हंगामा
    सिविल लाइन थाने के अंदर हंगामा करती हिस्ट्रीशीटर की पत्नी।

    HighLights

    1. पेट्रोल डालकर आत्मदाह की दी धमकी।
    2. महिला पुलिसकर्मियों को बोले अपशब्द।
    3. पुलिस ने पत्नी पर भी की कार्रवाई।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: सिविल लाइन पुलिस ने रविवार की रात हिस्ट्रीशीटर संजू टंडन को चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपित को न्यायालय में पेश कर पुलिसकर्मी दस्तावेज तैयार कर रहे थें. इस दौरान पति से बात करने के बाद महिला ने खुद पर पेट्रोल डालना शुरू कर दिया, और पति को न छोड़ने पर आत्मदाह की धमकी देने लगी। महिला ने थाने के अंदर जम कर हंगामा किया। किसी तरह से पुलिस ने महिला को पकड़ कर पानी डाला और प्रतिबंधात्म कार्रवाई कर पति को जेल दाखिल कराया है।

    हिस्ट्री शीटर पति के लिए खाना लेकर आई थी थाने

    पुलिस के अनुसार दोपहर लगभग 1.30 बजे मंजू टंडन अपने पति हिस्ट्रीशिटर संजू टंडन के लिए खाना लेकर पहुंची। दोनों के बीच कुछ देर बातचित होती रहीं, पति से बात करने के बाद जब मंजू उठी तो उसने अपने उपर पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। पेट्रोल की बदबू आने पुलिस का ध्यान उस ओर गया तो सभी की आंखे फटी की फटी रह गई।

    हिस्ट्रीशीटर पति संजू को न छोड़ने पर मंजू आत्मदाह की धमकी देने लगी। मंजू खुद को आग लगाने के लिए जैसे ही लाइटर निकाला पुलिस कर्मियों ने बाटल से उस पर पानी डाल दिया। लाइटर में आन लगने पर महिला पुलिस कर्मियों ने मंजू के हाथ से लाइटर को छीना और उस पर पानी डालने लगे। जिसे दौरान यह घटना हो रही थीं, उस दौरान महिला ने जम कर हंगामा किया। मोजूद पुलिसकर्मियों से भी अपशब्दों का प्रयोग करते हुए धमका रही थी। पुलिस जवानों ने किसी तरह मामले का शांत कर महिला के उपर प्रतिबंधात्मक धारा 170 के तहत कार्रवाई की है।

    पति गया जेल पत्नी को मिली जमानत

    हिस्ट्रीशीटर संजू व उसकी पत्नी मंजू टंडन को सिविल लाइन पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में पुलिस की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने पति संजू टंडन को जेल दाखिल करवा दिया। वही पत्नी मंजू टंडन को समझाइस देकर छोड़ दिया।

    चाकू के साथ किशोर पकड़ाया

    सिविल लाइन पुलिस गस्त के दौरान मगरपारा के पास एक किशोर को धूमते देखा, उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए जब पूछताछ कर तलाशी ली गई तो किशोर के पास से चाकू मिला। सिविल लाइन पुलिस ने किशोर को अभिरक्षा में लिया है। पुलिस मामले में आम्स एक्ट की कार्रवाई भी कर रही है।

    क्या कहते हैं अधिकारी

    सिविल लाइन थाना प्रभारी एसआर साहू ने बताया कि थाने में स्टाफ हिस्ट्रीशीटर को न्यायालय में पेश करने चालान तैयार कर रहा था। इस दौरान हिस्ट्रीशीटर की पत्नी वहां पहुंची और पेट्रोल डाल कर आत्मदाह की चेतावनी देने लगी। थाने में मौजूद महिला स्टाप ने किसी तरह महिला के हाथ से पेट्रोल की सीसी को छीना व उसे समझाकर शांत कराया। महिला पर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।

    ये भी पढ़ें: ‘पति को खोने का गम तो है, लेकिन...' IED ब्लास्ट में शहीद जवान की गर्भवती पत्नी के शब्द सुनकर जवानों की आंखें हुईं नम

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.