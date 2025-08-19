हिस्ट्रीशीटर की पत्नी पेट्रोल लेकर पहुंची थाने, बोली-पति को छोड़ दो नहीं तो...पुलिस के छूटे पसीने; जमकर हुआ हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: सिविल लाइन पुलिस ने रविवार की रात हिस्ट्रीशीटर संजू टंडन को चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपित को न्यायालय में पेश कर पुलिसकर्मी दस्तावेज तैयार कर रहे थें. इस दौरान पति से बात करने के बाद महिला ने खुद पर पेट्रोल डालना शुरू कर दिया, और पति को न छोड़ने पर आत्मदाह की धमकी देने लगी। महिला ने थाने के अंदर जम कर हंगामा किया। किसी तरह से पुलिस ने महिला को पकड़ कर पानी डाला और प्रतिबंधात्म कार्रवाई कर पति को जेल दाखिल कराया है।
पुलिस के अनुसार दोपहर लगभग 1.30 बजे मंजू टंडन अपने पति हिस्ट्रीशिटर संजू टंडन के लिए खाना लेकर पहुंची। दोनों के बीच कुछ देर बातचित होती रहीं, पति से बात करने के बाद जब मंजू उठी तो उसने अपने उपर पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। पेट्रोल की बदबू आने पुलिस का ध्यान उस ओर गया तो सभी की आंखे फटी की फटी रह गई।
हिस्ट्रीशीटर पति संजू को न छोड़ने पर मंजू आत्मदाह की धमकी देने लगी। मंजू खुद को आग लगाने के लिए जैसे ही लाइटर निकाला पुलिस कर्मियों ने बाटल से उस पर पानी डाल दिया। लाइटर में आन लगने पर महिला पुलिस कर्मियों ने मंजू के हाथ से लाइटर को छीना और उस पर पानी डालने लगे। जिसे दौरान यह घटना हो रही थीं, उस दौरान महिला ने जम कर हंगामा किया। मोजूद पुलिसकर्मियों से भी अपशब्दों का प्रयोग करते हुए धमका रही थी। पुलिस जवानों ने किसी तरह मामले का शांत कर महिला के उपर प्रतिबंधात्मक धारा 170 के तहत कार्रवाई की है।
हिस्ट्रीशीटर संजू व उसकी पत्नी मंजू टंडन को सिविल लाइन पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में पुलिस की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने पति संजू टंडन को जेल दाखिल करवा दिया। वही पत्नी मंजू टंडन को समझाइस देकर छोड़ दिया।
सिविल लाइन पुलिस गस्त के दौरान मगरपारा के पास एक किशोर को धूमते देखा, उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए जब पूछताछ कर तलाशी ली गई तो किशोर के पास से चाकू मिला। सिविल लाइन पुलिस ने किशोर को अभिरक्षा में लिया है। पुलिस मामले में आम्स एक्ट की कार्रवाई भी कर रही है।
सिविल लाइन थाना प्रभारी एसआर साहू ने बताया कि थाने में स्टाफ हिस्ट्रीशीटर को न्यायालय में पेश करने चालान तैयार कर रहा था। इस दौरान हिस्ट्रीशीटर की पत्नी वहां पहुंची और पेट्रोल डाल कर आत्मदाह की चेतावनी देने लगी। थाने में मौजूद महिला स्टाप ने किसी तरह महिला के हाथ से पेट्रोल की सीसी को छीना व उसे समझाकर शांत कराया। महिला पर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।
