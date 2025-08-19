हिस्ट्रीशीटर की पत्नी पेट्रोल लेकर पहुंची थाने, बोली-पति को छोड़ दो नहीं तो...पुलिस के छूटे पसीने; जमकर हुआ हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: सिविल लाइन पुलिस ने रविवार की रात हिस्ट्रीशीटर संजू टंडन को चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपित को न्यायालय में पेश कर पुलिसकर्मी दस्तावेज तैयार कर रहे थें. इस दौरान पति से बात करने के बाद महिला ने खुद पर पेट्रोल डालना शुरू कर दिया, और पति को न छोड़ने पर आत्मदाह की धमकी देने लगी। महिला ने थाने के अंदर जम कर हंगामा किया। किसी तरह से पुलिस ने महिला को पकड़ कर पानी डाला और प्रतिबंधात्म कार्रवाई कर पति को जेल दाखिल कराया है।

हिस्ट्री शीटर पति के लिए खाना लेकर आई थी थाने पुलिस के अनुसार दोपहर लगभग 1.30 बजे मंजू टंडन अपने पति हिस्ट्रीशिटर संजू टंडन के लिए खाना लेकर पहुंची। दोनों के बीच कुछ देर बातचित होती रहीं, पति से बात करने के बाद जब मंजू उठी तो उसने अपने उपर पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। पेट्रोल की बदबू आने पुलिस का ध्यान उस ओर गया तो सभी की आंखे फटी की फटी रह गई।