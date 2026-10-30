बिलासपुर में रिश्वत लेते हुए पटवारी का एक साल पुरानी वीडियो वायरल, कलेक्टर ने किया सस्पेंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। जमीन बंटवारे के नाम पर 25 हजार रुपये लेने के मामले में पटवारी ऋषिपुरी गोस्वामी को निलंबित कर दिया गया है। रिश्वत लेते हुए उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कलेक्टर संजय अग्रवाल ने यह कार्रवाई की। प्रारंभिक जांच में रिश्वत लेने की पुष्टि होने की बात सामने आई है। कलेक्टर ने तहसीलदार पचपेड़ी को संबंधित पटवारी के खिलाफ सात दिन के भीतर आरोप पत्र तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम लोहर्सी सोन का है। वायरल हो रहा वीडियो करीब एक साल पुराना बताया जा रहा है। उस समय गोस्वामी इसी क्षेत्र में पटवारी के पद पर पदस्थ थे। ग्राम लोहर्सी सोन निवासी ओम प्रकाश साहू ने यह वीडियो बनाया था। उनका दावा है कि कपिल साहू की जमीन का बंटवारा करने के लिए पटवारी ने 50 हजार रुपये की मांग की थी।