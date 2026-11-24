नईदुनिया न्यूज, दंतेवाड़ा। न कोई सुनवाई, न कोई सबूत और न ही सच जानने की कोशिश। जादू-टोना करने का संदेह ही दो ग्रामीणों के लिए किसी व्यक्ति को सजा देने का आधार बन गया। लोहे के धारदार बंडा और लकड़ी के पीढ़ा से हमला कर उन्होंने 42 वर्षीय आयतु राम कर्मा की जान ले ली।

दंतेवाड़ा जिले के बचेली थाना क्षेत्र के ग्राम दुगेली में 21 नवंबर की रात हुई इस वारदात ने एक बार फिर अंधविश्वास के नाम पर होने वाली हिंसा का भयावह चेहरा सामने ला दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में दो ग्रामीणों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।