DSP पर चाकू से हमला करने वाले आरोपियों को 14 दिन की हिरासत, समझौते के बहाने बुलाकर किया था अटैक

नईदुनिया प्रतिनिधि, दंतेवाड़ा। सुकमा जिले के डीएसपी तोमेश वर्मा पर सरेआम चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने आरोपित रविशंकर साहू और सहयोगी महिला को गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायालय में पेश किया। जेएमएफसी सुहासिनी ठाकुर की अदालत ने दोनों आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं, हमले में घायल डीएसपी तोमेश वर्मा को बेहतर उपचार के लिए जगदलपुर रेफर किया गया है।

पूर्व नियोजित तरीके से किया था हमला पुलिस के अनुसार, डीएसपी वर्मा के बयान में बताया गया है कि आरोपित महिला रिश्ते में उनकी भाभी लगती है। महिला ने पूर्व में डीएसपी के खिलाफ दुर्ग जिले में दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कराया था, जिसमें न्यायालय द्वारा डीएसपी को दोषमुक्त कर दिया गया था। इसके बाद महिला ने हाईकोर्ट में अपील की बात कहते हुए फोन के माध्यम से लगातार संपर्क कर समझौते का दबाव बनाना शुरू किया और करीब 25 लाख रुपये की मांग की।