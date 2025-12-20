'खाकी' के नाम पर ठगी! सरकारी नौकरी का झांसा देकर युवती से हड़पे ₹22 हजार, आरोपी खुद को बताता था आरक्षक

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी, नौकरी ना मिलने के चलते शिक्षित बेरोजगारों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिसके चलते बेरोजगार युवा किसी भी तरीके से सरकारी नौकरी की चाह में अपनी गाढ़ी कमाई खर्च कर लगातार ठगी के शिकार हो रहे हैं। सरकारी नौकरी देने के नाम पर पैसों की ठगी के लगातार बढ़ते जा रहे मामलों के बीच अब टेलीग्राम विभाग में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर एक युवती के साथ 22 हजार की धोखाधड़ी किए जाने का एक मामला सामने आया है।

गिरफ्तार कर कार्रवाई किए जाने की मांग ठगी का अहसास होने पर तहसील खैरलांजी थाना रामपायली के ग्राम नवेगांव वार्ड नं 19 निवासी युवती शांतनु पिता संतोष सुलाखे ने कथित पुलिस के आरक्षक सुरेंद्र कुमार दिवाकर पर पैसों की ठगी किए जाने का आरोप लगाया है। जिसने अपने परिचितों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ली गई रकम उन्हें वापस करने, कथित आरक्षक पर एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने कार्रवाई किए जाने की मांग की है।