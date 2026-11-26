नईदुनिया प्रतिनिधि, दंतेवाड़ा: जिले के बालूद स्थित सरकारी संस्था 'छू लो आसमान' के हास्टल में गुरुवार को 12वीं कक्षा के एक छात्र का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला। घटना के समय छात्रावास के अन्य विद्यार्थी कक्षा में थे। बताया जा रहा है कि छात्र गुरुवार को क्लास में भी शामिल नहीं हुआ था।

पुलिस के अनुसार हास्टल के अन्य छात्र जब कक्षा से लौटे तो संबंधित छात्र का कमरा अंदर से बंद मिला। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर उन्होंने खिड़की से अंदर झांककर देखा। कमरे के भीतर छात्र का शव फंदे से लटका हुआ दिखाई दिया। यह दृश्य देखकर छात्र घबरा गए और तत्काल इसकी सूचना हास्टल वार्डन व अन्य स्टाफ को दी।