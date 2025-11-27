सचिन पायलट के सामने आपस में भिड़े कांग्रेस जिला अध्यक्ष व पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष

नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी : प्रदेश कांग्रेस प्रभारी एवं एआइसीसी (AICC) महासचिव सचिन पायलट बुधवार को धमतरी के अपने पहले दौरे पर पहुंचे। इस अवसर पर वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। युवा कांग्रेस और एनएसयूआइ (NSUI) कार्यकर्ताओं ने अर्जुनी चौक पर उनका अभिनंदन किया, जिसके बाद वे बाइक रैली के माध्यम से राजीव भवन पहुंचे।
कार्यक्रम के समापन पर सचिन पायलट को पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र अजमानी ने नगरीय निकाय चुनाव में महापौर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए अपना इस्तीफा सौंपा। इस पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष शरद लोहाना और देवेंद्र अजमानी के बीच तीखी बहस हुई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया।
पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित
राजीव भवन में बैठक के बाद सचिन पायलट निकल रहे थे, तभी पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र अजमानी ने उनसे नगरीय निकाय चुनाव में महापौर टिकट बेचने के बारे में पूछा और अपना इस्तीफा पत्र सौंपा। इसके बाद अजमानी और वर्तमान जिलाध्यक्ष शरद लोहाना के बीच बहस हो गई। इस मामले को किसी तरह पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष नीशु चंद्राकर और जिला पंचायत सदस्य नीलम चंद्राकर ने शांत कराया। इसके कुछ ही घंटों बाद जिला अध्यक्ष शरद लोहाना ने निष्कासन आदेश जारी कर दिया।
आदेश में कहा गया है कि देवेंद्र अजमानी को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन धमतरी में संविधान दिवस कार्यक्रम के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रभारी सचिन पायलट एवं अन्य कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यव्हार करने पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्राथमिक सदस्यता से छह वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है।
पायलट बोले-एसआइआर लोकतंत्र में शुद्धिकरण की प्रक्रिया
सचिन पायलट के राजीव भवन पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने छत्तीसगढ़ महतारी, महात्मा गांधी और बाबा आंबेडकर के चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वागत भाषण में शरद लोहाना ने जिले में हुए एसआइआर (SIR) कार्यों की जानकारी दी। पायलट ने कहा कि एसआइआर लोकतंत्र में शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जो जल्दबाजी में की जा रही है।
प्रक्रिया को जटिल बना के लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने संविधान दिवस पर डॉ. भीमराव आंबेडकर और संविधान निर्माताओं को याद किया और कहा कि संविधान की रक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है।
11 वर्षों में कितने घुसपैठियों को बाहर किया गया?
पायलट ने भाजपा सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में कितने घुसपैठियों को बाहर किया गया है। इस दौरान मंच पर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत, एआइसीसी सचिव विजय जांगिड़, संपत, जरिता, विधायक उमेश पटेल, अंबिका मरकाम, ओंकार साहू, जनक ध्रुव, पूर्व विधायक डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, विकास उपाध्याय, लेखराम साहू, अशोक सोम सहित अन्य नेता मौजूद रहे।
फर्जी मतदाता को वोटर लिस्ट से बाहर करना है
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने एसआइआर की प्रक्रिया को जटिल बताते हुए कहा कि इससे पहले आठ बार एसआइआर की प्रक्रिया हो चुकी है। इसे लेकर कोई चर्चा नहीं होती थी। इस एसआइआर के माध्यम से जो मतदाता है अपना सत्यापन कराए। नए मतदाता अपने नाम जुड़वाएं। मृतक और फर्जी मतदाता को वोटर लिस्ट से बाहर करना है।
संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी हम सभी की
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर एसआइआर कर रही है। इससे पहले बिहार में हुआ था। अब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में हो रहा है। संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है।
इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष नीशु चंद्राकर, पूर्व महापौर विजय देवांगन, आनंद पवार, आकाश गोलछा, योगेश शर्मा, कविता योगेश बाबर, दीपक सोनकर, विशु देवांगन, गौतम वाधवानी, राजा देवांगन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।