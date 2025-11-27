सचिन पायलट के सामने आपस में भिड़े कांग्रेस जिला अध्यक्ष व पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष

नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी : प्रदेश कांग्रेस प्रभारी एवं एआइसीसी (AICC) महासचिव सचिन पायलट बुधवार को धमतरी के अपने पहले दौरे पर पहुंचे। इस अवसर पर वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। युवा कांग्रेस और एनएसयूआइ (NSUI) कार्यकर्ताओं ने अर्जुनी चौक पर उनका अभिनंदन किया, जिसके बाद वे बाइक रैली के माध्यम से राजीव भवन पहुंचे।

कार्यक्रम के समापन पर सचिन पायलट को पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र अजमानी ने नगरीय निकाय चुनाव में महापौर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए अपना इस्तीफा सौंपा। इस पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष शरद लोहाना और देवेंद्र अजमानी के बीच तीखी बहस हुई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया।

पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित राजीव भवन में बैठक के बाद सचिन पायलट निकल रहे थे, तभी पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र अजमानी ने उनसे नगरीय निकाय चुनाव में महापौर टिकट बेचने के बारे में पूछा और अपना इस्तीफा पत्र सौंपा। इसके बाद अजमानी और वर्तमान जिलाध्यक्ष शरद लोहाना के बीच बहस हो गई। इस मामले को किसी तरह पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष नीशु चंद्राकर और जिला पंचायत सदस्य नीलम चंद्राकर ने शांत कराया। इसके कुछ ही घंटों बाद जिला अध्यक्ष शरद लोहाना ने निष्कासन आदेश जारी कर दिया। आदेश में कहा गया है कि देवेंद्र अजमानी को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन धमतरी में संविधान दिवस कार्यक्रम के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रभारी सचिन पायलट एवं अन्य कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यव्हार करने पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्राथमिक सदस्यता से छह वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है।