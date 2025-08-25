CG Murder: 67 साल के प्रेमी को शक था कि 26 साल की प्रेमिका का किसी और के साथ चल रहा है चक्कर, तो उसे मार दिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी: छत्तीसगढ़ के घमतरी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 67 वर्षीय एक बुजुर्ग प्रेमिका ने अपने 26 वर्षीय महिला प्रेमिका की चरित्र पर संदेह को लेकर चाकू से हमला कर उनकी दर्दनाक हत्या कर दी। वहीं मृतिका के तीन साल के बेटे को घटना में चोटें आई है। पुलिस ने आरोपित बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया है।

करेलीबड़ी पुलिस चौकी से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम हसदा नंबर-एक में 23 अगस्त को पोला त्यौहार की रात करीब साढ़े आठ बजे यात्री प्रतीक्षालय के सामने मुख्य मार्ग पर गांव की महिला पुष्पलता मारकंडे उम्र 26 वर्ष की गांव के ही 67 वर्षीय बुजुर्ग जगन्नाथ जांगड़े ने चाकूमार कर हत्या कर दी। इस घटना में महिला के तीन साल के पुत्र को भी चोंटे आई है।