मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CG Murder: 67 साल के प्रेमी को शक था कि 26 साल की प्रेमिका का किसी और के साथ चल रहा है चक्कर, तो उसे मार दिया

    CG Murder: गिरफ्तार आरोपित जगन्नाथ जांगड़े ने पुलिस को बताया कि मृतिका के साथ उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुष्पलता जांगड़े घर में अपने तीन साल के बच्चे के साथ रहती थी। उनका पति पिछले एक साल से जेल में है। पुलिस ने आरोपित जगन्नाथ जांगड़े के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है।

    By Rammilan sahu
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 08:50:46 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 09:49:02 AM (IST)
    CG Murder: 67 साल के प्रेमी को शक था कि 26 साल की प्रेमिका का किसी और के साथ चल रहा है चक्कर, तो उसे मार दिया
    CG Murder: बुजुर्ग प्रेमी ने प्रेमिका की चाकू मारकर की हत्या (आरोपी का फोटो)

    HighLights

    1. प्रेमिका के चरित्र पर शंका के चलते हुई हत्या
    2. पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
    3. प्रेमी ने कबूला जुर्म, प्रेमिका के बेटे को भी आई चोट

    नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी: छत्तीसगढ़ के घमतरी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 67 वर्षीय एक बुजुर्ग प्रेमिका ने अपने 26 वर्षीय महिला प्रेमिका की चरित्र पर संदेह को लेकर चाकू से हमला कर उनकी दर्दनाक हत्या कर दी। वहीं मृतिका के तीन साल के बेटे को घटना में चोटें आई है। पुलिस ने आरोपित बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया है।

    करेलीबड़ी पुलिस चौकी से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम हसदा नंबर-एक में 23 अगस्त को पोला त्यौहार की रात करीब साढ़े आठ बजे यात्री प्रतीक्षालय के सामने मुख्य मार्ग पर गांव की महिला पुष्पलता मारकंडे उम्र 26 वर्ष की गांव के ही 67 वर्षीय बुजुर्ग जगन्नाथ जांगड़े ने चाकूमार कर हत्या कर दी। इस घटना में महिला के तीन साल के पुत्र को भी चोंटे आई है।

    पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

    घटना की जानकारी ग्रामीणों को होने के बाद पुलिस में दी। खबर पाकर करेलीबड़ी चौकी प्रभारी राधेश्याम बंजारे, प्रधान आरक्षक हेमंत उईके, आरक्षक बलराम सिन्हा सहित स्टाफ मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। इधर हत्या को अंजाम देने वाला आरोपित जगन्नाथ जांगड़े को पुलिस ने आसपास क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है।

    पुलिस ने बताया कि पुष्पलता जांगड़े घर में अपने तीन साल के बच्चे के साथ रहती थी। उनका पति पिछले एक साल से जेल में है। पुलिस ने आरोपित जगन्नाथ जांगड़े के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है। 24 अगस्त रविवार को पुलिस ने मृतिका के शव का पंचनामा व पीएम के बाद शव स्वजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया।

    प्रेमिका की चरित्र पर शंका के चलते हुई हत्या

    गिरफ्तार आरोपित जगन्नाथ जांगड़े ने पुलिस को बताया कि महिला के साथ उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन प्रेमिका पर किसी अन्य व्यक्ति से संबंध होने का शक करता था। इसी शक और गुस्से में आकर आरोपित ने प्रेमिका को चाकू मारकर उनकी हत्या करना स्वीकार किया।

    यह भी पढ़ें- CG News: सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों के 48 प्रतिशत पद खाली, संविदा पर भी भर्ती फेल; दावों की खुल रही पोल

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.