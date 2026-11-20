नईदुनिया न्यूज, बालोद। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जिम्मेदारी निभाने वाली सेवा सहकारी समितियां अब अपने आर्थिक नुकसान को लेकर आवाज उठा रही हैं। धान खरीदी वर्ष 2025-26 में समितियों के कमीशन से लोडिंग और परिवहन की राशि काटने तथा उपार्जन केंद्रों में लंबे समय तक रखे धान की प्राकृतिक सूखत का नुकसान समितियों पर डालने का मामला सामने आया है।

प्रदेश के सेवा सहकारी समितियों के प्राधिकृत अधिकारियों ने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को मांग पत्र सौंपकर दोनों समस्याओं के निराकरण की मांग की है। प्राधिकृत अधिकारियों ने मांग पत्र में बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में पहली बार समितियों को मिलने वाले कमीशन से लोडिंग और परिवहन की राशि काटी गई है।