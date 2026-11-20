राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। प्रदेश के चार नगर निगमों समेत 17 नगरीय निकायों में तारीखों का ऐलान भले ही अभी बाकी है, लेकिन सियासी जोड़तोड़ शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस में टिकट के दावेदारों ने अपनी-अपनी गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं।

चार नगर निगमों में कहीं पूर्व महापौर फिर से मैदान में उतरने की तैयारी में हैं तो कहीं नेताओं की पत्नियों और रिश्तेदारों ने दावेदारी पेश करने तैयार है। भिलाई-चरौदा में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के परिवार के सदस्य कांग्रेस और भाजपा से आमने-सामने हो सकते हैं।