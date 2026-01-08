फर्जी प्रमाण पत्रों से नौकरी, आठ प्रधानपाठक बर्खास्त, शिक्षा विभाग में हड़कंप, धमतरी का मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी। फर्जी दस्तावेजों के सहारे पिछले 19 सालों से नौकरी कर रहे आठ प्रधानपाठकों को जिला शिक्षा विभाग धमतरी ने पद से बर्खास्त कर एक बड़ी कार्रवाई की है, इससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। अधिकांश शिक्षक मगरलोड ब्लाॅक के है, जो वर्ष 2007 से कई फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे नौकरी पर लगा हुआ था।

जिला शिक्षा अधिकारी अभय कुमार जायसवाल से मिली जानकारी के अनुसार जिले के आठ प्रधानपाठकों व शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। ये सभी शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे नौकरी कर रहे थे। वर्ष 2007 में हुए शिक्षाकर्मी भर्ती के तहत ये सभी नौकरी पर लगे हुए थे।

फर्जी ढंग से लगे इन शिक्षकों की शिकायत शासन स्तर से हुई थी। जांच चल रही थी। सूचना के अधिकार के तहत कुछ शिक्षकों के शैक्षणिक और अन्य दस्तावेज सार्वजनिक हुए, तो इस पर भी जांच की गई। जिसमें भारी गड़बड़ी मिली है। विभागीय जांच में प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज फर्जी मिले हैं। शासन के आदेशानुसार इन शिक्षकों को सीधे पद से बर्खास्त कर दिया गया है। इन शिक्षकों ने गलत ढंग से नौकरी पाई थी। ये सभी शिक्षक वर्ष 2018 में संविलियन का भी लाभ प्राप्त कर लिया था। पदोन्नति पाकर प्रधानपाठक भी बन गए थे।