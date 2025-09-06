मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CG Crime: 50 लाख रुपये की लालच में बुजुर्ग दंपती को बनाया बंधक, विरोध करने पर पति की हत्या

    धमतरी के अर्जुनी क्षेत्र में 1 सितंबर को घर में लूटपाट करने किए बुजुर्ग दंपती को बंदी बनाने और वृद्ध की हत्या करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने वृद्ध दंपती के पास 50 लाख होने की जानकारी के आधार पर इस वारदात को अंजाम दिया था।

    By Rammilan sahu
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 06 Sep 2025 02:40:24 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Sep 2025 02:46:46 PM (IST)
    CG Crime: 50 लाख रुपये की लालच में बुजुर्ग दंपती को बनाया बंधक, विरोध करने पर पति की हत्या
    बुजुर्ग दंपती को बंधक बनाकर हत्या करने वाले आरोपी गिरफ्तार

    HighLights

    1. लुटेरों ने घर में 50 लाख रुपये नकद होने की सूचना पर वारदात को दिया अंजाम
    2. बुजुर्ग दंपती को बंधक बनाकर लूटपाट की, विरोध करने पर वृद्ध की हत्या कर दी
    3. पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, सभी युवक आस-पास के गांवों के निवासी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी : घर में रखे नकद व जेवरात को लूटने से मना करने पर बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या करने वाले 6 नकाबपोश आरोपी युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लूट के जेवरात व नकदी तथा हत्या करने उपयोग किए औजार को जब्त कर सभी के खिलाफ पुलिस ने जुर्म दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है।

    पुलिस के अनुसार लुटेरों ने घर में 50 लाख रुपये नकद होने की आशंका पर लूट की इस घटना को अंजाम दिया है। बंधक बनाने के दौरान मृतक व उनकी पत्नी से सभी आरोपी इस राशि की मांग लगातार कर रहे थे। अर्जुनी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक सितंबर की रात ग्राम भानपुरी निवासी कृतराम साहू अपनी पत्नी के साथ घर में सो रहे थे, तभी रात करीब दो बजे तीन अज्ञात नकाबपोश आरोपी घर में पीछे की ओर से घुसे और सबसे पहले सो रहे बुजुर्ग पति-पत्नी को बंधक बना लिया।

    फिर आरोपियों ने घर के आलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवरात, नगद पांच हजार रुपये व मोबाइल लूट लिया। इस घटना का जब कृतराम साहू ने विरोध किया, तो आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर कृतराम साहू की दर्दनाक हत्या कर दी। हमला से मौके पर ही कृतराम साहू की मौत हो गई और सभी ने घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए।

    रश्मि साहू की रिपोर्ट पर पुलिस ने थाना अर्जुनी में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर हत्यारों को ढूंढने में जुटी हुई थी। आरोपियों को पकड़ने विशेष पुलिस टीम बनी, लेकिन घटना व आसपास सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, ऐसे में इस घटना से पर्दा उठाना पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति से की गई जांच ने पुलिस को आरोपियों तक पहुंचा दिया। मुखबिर सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों की पहचान कर छह आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया।

    यह भी पढ़ें- Raipur News: सूदखोर तोमर बंधुओं की पत्नियां चला रही थी कंपनी, 2200 पन्नों की जार्चशीट पेश

    सभी आरोपी आसपास गांवों के

    गिरफ्तार आरोपियों में धनराज यादव 22 वर्ष ग्राम भठेली, हुपेन्द्र बांधे 18 वर्ष 11 माह ग्राम भठेली, चेतन कुमार साहू 19 वर्ष ग्राम भठेली, कलेश्वर ध्रुव 22 वर्ष ग्राम कचना, हेमसागर मंडावी 20 वर्ष ग्राम गुजरा, हाल संतोषी नगर रायपुर और सोमप्रकाश देवांगन 36 वर्ष ग्राम कुर्रा शामिल है। आरोपियों के पास से पुलिस ने जेवरात, नकदी, मोबाइल, हत्या में प्रयुक्त चाकू, कपड़ा, जूता और बाइक को जब्त किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने जुर्म दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.