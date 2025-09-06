Raipur News: सूदखोर तोमर बंधुओं की पत्नियां चला रही थी कंपनी, 2200 पन्नों की जार्चशीट पेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने सूदखोर तोमर परिवार के खिलाफ 22 सौ पन्नों की पहली चार्जशीट कोर्ट में पेश की है। पुलिस ने इसमें शुभ्रा सिंह तोमर, भावना तोमर, दिव्यांश सिंह, बंटी सहारे और जीतेंद्र देवांगन को आरोपित बनाया है। वहीं वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित तोमर को फरार बताया गया है।

पुलिस जांच में सामने आया कि तोमर परिवार की बहू शुभ्रा सिंह तोमर (41) और भावना तोमर (30) सूदखोरी की कंपनी चला रही थीं। इस पूरे नेटवर्क को उनका भतीजा दिव्यांश सिंह (25) संभालता था। दिव्यांश लोगों के घर जाकर धमकी देने और कर्ज वसूली का काम देखता था। वहीं बंटी सहारे (35) और जीतेंद्र देवांगन (24) कर्ज वसूली से लेकर घरों में हंगामा करने और सामान जब्त करने तक की जिम्मेदारी निभाते थे। दोनों रोहित तोमर के करीबी बताए गए हैं।