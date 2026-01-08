छत्तीसगढ़ की राजनीति में गोडसे की एंट्री : मंत्री टंकराम वर्मा का बड़ा बयान, कहा- वे राष्ट्रवादी व्यक्ति थे

नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी। विकसित भारत जीरामजी को लेकर प्रदेश में चल रहे सियासी आरोप-प्रत्यारोप में नाथूराम गोडसे की एंट्री हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले दिनों इंटरनेट मीडिया पर लिखा कि "नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, गोडसेवादी मुर्दाबाद"। मनरेगा से गांधी का नाम हटाना ‘गोडसेवादी सोच’ का परिणाम है।

बघेल के इस बयान पर मंगलवार को धमतरी में प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नाथूराम गोडसे एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। कांग्रेस ने बोला हमला मंत्री वर्मा के इस बयान पर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि गोडसे राष्ट्रवादी था या भारत का पहला हत्यारा था। क्या कहा मंत्री ने विकसित भारत जीरामजी जनजागरण अभियान 2026 के लिए भाजपा कार्यालय में प्रेसवार्ता थी। इसमें मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि पहले योजनाएं किसी के नाम पर नहीं थीं, लेकिन कांग्रेस ने महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम जोड़कर योजनाओं का नामकरण किया।