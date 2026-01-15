छत्तीसगढ़ के इस जिले में नेताओं के संरक्षण वाली रेत खदानों में नहीं हो रही कार्रवाई, लोगों में आक्रोश, खदान पहुंच किया हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी। जिले के दर्री, अमेठी, कोलियारी और कलारतराई में रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। अवैध उत्खनन को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। पिछले दिनों ग्रामीणों ने खदान पहुंचकर हंगामा भी किया था। आरोप है कि सफेदपोश नेताओं के दबाव के चलते खनिज विभाग कार्रवाई नहीं कर पा रहा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला खनिज विभाग नेताओं के संरक्षण वाली रेत खदानों में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। रेत खदान दर्री ग्रामीणों के लिए मौत का कुआं है। चैन माउंटेन से लगातार रेत का अवैध उत्खनन छोटे बच्चों के लिए हमेशा खतरा बना हुआ है। इसके बावजूद यहां चैन माउंटेन से लगातार रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। अमेठी, कोलियारी और कलारतराई में रेत का अवैध उत्खनन लगातार किया जा रहा है। क्षेत्र के ग्रामीण महानदी बचाने के लिए लगातार विरोध व प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन सफेदपोश नेताओं के संरक्षण के कारण जिला खनिज विभाग इन क्षेत्रों के रेत खदानों में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है।