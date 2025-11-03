मेरी खबरें
    युवक ने कलेक्ट्रेट परिसर में खुद पर पेट्रोल डाल जान देने की कोशिश की, मची अफरा तफरी

    धमतरी कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार को एक युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। युवक जमीन विवाद में नामांतरण बंटवारे के फैसले को लेकर नाराज था। परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को समय रहते पकड़ लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

    By Roshanlal Sinha
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 03:20:08 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 03:27:03 PM (IST)
    1. युवक ने कलेक्ट्रेट परिसर में खुद पर डाला पेट्रोल
    2. जमीन विवाद में फैसला नहीं आने पर नाराज था
    3. पुलिसकर्मियों ने समय रहते युवक को रोक लिया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी। धमतरी के कलेक्ट कार्यालय परिसर में सोमवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए मिला। एक युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल उड़ेल लिया। इस घटना से परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गय।मामले की संगीनता को देखते हुए तत्काल कलेक्ट परिसर में तैनात पुलिसकर्मियों ने युवक को हिरासत में लिया। युवक को सीधे पकड़कर अंदर ले गए।

    जानकारी के अनुसार कुरूद ब्लॉक के ग्राम रामपुर निवासी चैती बाई साहू का परिवारजनों के बीच नामांतरण बंटवारे को लेकर लंबे समय से मामला चल रहा है। न्यायालयीन प्रक्रिया की सुस्त गति व आशानुरूप निर्णय नहीं आने से नाराज चैती बाई साहू के पुत्र देवेंद्र कुमार साहू तीन नवंबर को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा। कार्यालय परिसर में ही उसने बोतल में ले गए पेट्रोल को स्वयं के ऊपर उड़ेल लिया।


    अपर कलेक्टर बोले- न्याय संगत नहीं है हरतक

    घटना को देखते हुए तत्काल पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया और उसे कमरे में ले गए। इस संबंध में अपर कलेक्टर पवन कुमार प्रेमी ने बताया कि युवक का न्यायालय में मामला चल रहा है। न्यायालय से आशानुरूप फैसला नहीं आने के कारण युवक ने यह कदम उठाया जो कि न्याय संगत नहीं है। आवेदक को न्यायालयीन प्रक्रिया का पालन करते हुए आगे अपील करनी चाहिए। इस तरह की हरकत नया संगत नहीं है।

